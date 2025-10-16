В Казани мошенники используют дипфейк с Ильсуром Метшиным

Отличить фальшивое видео можно по характерным признакам: в аудиодорожке заметен неестественный акцент

Фото: Динар Фатыхов

В Казани активизировались мошенники, которые рассылают письма с поддельной электронной почты, приглашая жителей на видеоконференцию с мэром города. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале мэрии города.

При переходе по предоставленным ссылкам или QR-кодам пользователи сталкиваются с дипфейк-видео — поддельными роликами, созданными с помощью технологии замены лица и имитации голоса. Отличить фальшивое видео можно по характерным признакам: в аудиодорожке заметен неестественный акцент.

Ранее уже сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян, представляясь депутатами. Аферисты связываются с людьми в мессенджерах и вводят в заблуждение, используя дипфейк-видео.

Наталья Жирнова