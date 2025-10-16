В России вдвое сократилось количество утечек персональных данных

В 2024 году было зафиксировано около 135 случаев, в 2025-м — 65

Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил о существенном снижении числа утечек персональных данных в текущем году. Об этом сообщает RT.

По данным Шадаева, если в 2024 году было зафиксировано около 135 случаев, то в 2025 году их количество сократилось до 65. Глава Минцифры выразил оптимизм относительно текущей ситуации и понадеялся, что до конца года не произойдет новых масштабных утечек данных.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом министр не смог однозначно связать снижение количества инцидентов с введением оборотных штрафов за повторные утечки. По его словам, такие меры пока не применялись на практике. Вместе с тем Шадаев отметил общую тенденцию к увеличению расходов компаний на обеспечение кибербезопасности.

Наталья Жирнова