В татарстанском чесноке из Китая нашли опасного вредителя

В лабораторных исследованиях была проверена партия подкарантинной продукции общим весом 21,5 тонны

Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане 7 октября 2025 года выявили опасный карантинный вредитель — томатный трипс — в партии свежего чеснока из Китая. Об этом сообщила пресс-служба центра оценки безопасности.

В лабораторных исследованиях была проверена партия подкарантинной продукции общим весом 21,5 тонны. В результате проверок обнаружены жизнеспособные особи карантинного вредителя — томатного трипса.

Паразит представляет серьезную опасность, так как является переносчиком различных вирусов, поражающих сельскохозяйственные культуры.

Владельцы продукции согласились на проведение обеззараживания всей партии чеснока. После обработки будет проведена повторная лабораторная экспертиза. Данный случай стал первым в текущем году выявлением карантинного объекта в продукции, поступившей из Китая.

Наталья Жирнова