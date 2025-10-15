Новости общества

Путин наградил певца Александра Маршала орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

21:53, 15.10.2025

Маршал — известный российский рок-музыкант, бас-гитарист и вокалист. Наибольшую популярность он получил как участник легендарной группы «Парк Горького».

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении певца и музыканта Александра Маршала (настоящее имя — Александр Миньков) орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

  • Артист удостоен государственной награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Александр Маршал — известный российский рок-музыкант, бас-гитарист и вокалист. Наибольшую популярность он получил как участник легендарной группы «Парк Горького», а позднее — благодаря успешной сольной карьере.


Анастасия Фартыгина

