Песня артистки Валерии прошла отборочный этап премии «Грэмми»

Объявление номинантов состоится 7 ноября

Российская певица Валерия сообщила в своем телеграм-канале о том, что ее песня «Исцелю» успешно прошла отборочный этап престижной музыкальной премии «Грэмми».

— Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации премии, — написала Валерия, подчеркнув значимость этого достижения.

Судьба сингла теперь зависит от голосования академиков «Грэмми», которые в ходе первого этапа (с 3 по 15 октября) определят номинантов во всех 95 категориях премии. Объявление номинантов состоится 7 ноября 2025 года. Второй этап голосования пройдет с 12 декабря 2025 года по 5 января 2026 года, по итогам которого будут определены победители.

Торжественная церемония награждения запланирована на 1 февраля 2026 года на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе и будет транслироваться в прямом эфире на каналах CBS и Paramount+.

Валерия выразила благодарность своей команде, в частности сыну Артемию, который стал главным идеологом и исполнительным продюсером проекта, а также саунд-продюсеру и аранжировщику Andy Platon и всем музыкантам, участвовавшим в создании трека.

Анастасия Фартыгина