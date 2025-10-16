Сегодня в Татарстане ожидается до +10 градусов

Местами возможны дождь и мокрый снег

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром в отдельных районах туман. Ветер южный 4—9 м/с. Утром ожидается порядка +2 градусов. Днем в Татарстане от +5 до +10 градусов.

Галия Гарифуллина