Минниханов подписал указ о создании оргкомитета по подготовке молодежного форума
Международный форум потребительской кооперации «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли» пройдет в Казани в 2026 году
Раис Татарстана подписал указ о создании оргкомитета для подготовки и проведения Международного форума потребительской кооперации «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли» в Казани. Мероприятие запланировано на период с 8 по 10 июля 2026 года.
Сообщается, что основная цель мероприятия — развитие потребительской кооперации и объединение ресурсов для совершенствования отрасли. Форум станет площадкой для обмена опытом и обсуждения перспектив развития.
Сопредседателями оргкомитета назначены глава Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов и заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров. Секретарем комитета стала ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева. Техническое обеспечение форума возложено на Минсельхоз республики совместно с Центросоюзом потребительских обществ РФ.
Напомним, что Казань примет чемпионат России по дзюдо 2026 года.
