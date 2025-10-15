Минниханов подписал указ о создании оргкомитета по подготовке молодежного форума

Международный форум потребительской кооперации «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли» пройдет в Казани в 2026 году

Раис Татарстана подписал указ о создании оргкомитета для подготовки и проведения Международного форума потребительской кооперации «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли» в Казани. Мероприятие запланировано на период с 8 по 10 июля 2026 года.

Сообщается, что основная цель мероприятия — развитие потребительской кооперации и объединение ресурсов для совершенствования отрасли. Форум станет площадкой для обмена опытом и обсуждения перспектив развития.

Сопредседателями оргкомитета назначены глава Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов и заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров. Секретарем комитета стала ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева. Техническое обеспечение форума возложено на Минсельхоз республики совместно с Центросоюзом потребительских обществ РФ.



Напомним, что Казань примет чемпионат России по дзюдо 2026 года.

Наталья Жирнова