Вода в домах Ново-Савиновского района Казани может стать зеленой

09:35, 15.10.2025

Это связано с введением красителя в сетевую воду тепловодов

Фото: Максим Платонов

15 октября в ряде домов Ново-Савиновского района Казани вода может приобрести зеленый оттенок. Это связано с введением в сетевую воду красителя, сообщает мэрия Казани.

Специалисты введут краситель «Уранин-А» в воду магистральных тепловодов от котельной «Савиново». Это делается для определения мест утечки теплоносителя. Сообщается, что краситель «Уранин-А» безопасен для здоровья людей и окружающей среды, так как он допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором.

Ранее власти Казани проверили строительство 9-километрового теплопровода.

Наталья Жирнова

