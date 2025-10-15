Вода в домах Ново-Савиновского района Казани может стать зеленой
Это связано с введением красителя в сетевую воду тепловодов
15 октября в ряде домов Ново-Савиновского района Казани вода может приобрести зеленый оттенок. Это связано с введением в сетевую воду красителя, сообщает мэрия Казани.
Специалисты введут краситель «Уранин-А» в воду магистральных тепловодов от котельной «Савиново». Это делается для определения мест утечки теплоносителя. Сообщается, что краситель «Уранин-А» безопасен для здоровья людей и окружающей среды, так как он допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором.
