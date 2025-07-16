Власти Казани проверили строительство 9-километрового теплопровода

Он соединит Казанскую ТЭЦ-1 с районной котельной «Горки»

В Казани продолжается масштабное строительство магистрального тепловода №5, который призван обеспечить бесперебойным теплоснабжением активно развивающиеся микрорайоны города. Ход работ на объекте сегодня оценил мэр Казани Ильсур Метшин, сообщили в пресс-службе.

Теплопровод протяженностью свыше девяти километров соединит Казанскую ТЭЦ-1 с районной котельной «Горки». Его ввод в эксплуатацию обеспечит теплоснабжение не только для существующих микрорайонов Азино и Горки, но и для активно застраиваемых жилых комплексов и социальных объектов по улицам Родины, Аделя Кутуя и Даурской. Благодаря установке труб диаметром 800 мм — в два раза больше обычного — значительно увеличится тепловая нагрузка системы. В текущем году строительство ведется на участке от лицея №79 до перекрестка улиц Родины и Аделя Кутуя.

— Один из самых масштабных проектов «Казанских тепловых сетей», который мы долго ждали, — новый тепловод протяженностью свыше девяти километров. На переделе мощности работают котельные «Горки» и «Азино», строительство тепловода поможет их разгрузить и повысит надежность теплоснабжения в Советском и Приволжском районах, — отметил градоначальник.

Кроме того, мэр Казани особо выделил значимость нового тепловода для динамично развивающихся территорий.



Рената Валеева