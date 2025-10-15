Космонавт из Татарстана Рыжиков впервые описал Землю для незрячих

В тифлокомментировании поучаствовали еще два российских космонавта: Зубрицкий и Платонов

Фото: Реальное время

Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков, а также его коллеги Алексей Зубрицкий и Олег Платонов прямо с МКС провели первый в мире сеанс космического тифлокомментирования, приуроченный ко Всемирному дню белой трости, сообщили в телеграм-канале «Роскосмоса».

Используя специальную методику словесного описания визуальной информации, космонавты передали слепым и слабовидящим людям яркие картины Земли, рассказав о горах, пустынях и атмосферных явлениях нашей планеты.

Перед выходом в эфир экипаж прошел специальное обучение, чтобы научиться ясно и коротко передавать увиденное с орбиты, двигаясь со скоростью 8 км/с. Планируется, что до конца текущего года появятся новые видеоролики с подробными тифлокомментариями о запуске космических кораблей с космодрома Байконур и внутреннем устройстве модуля МКС.

Ранее татарстанский космонавт Сергей Рыжиков дал старт диктанту по ракетостроению с МКС.

Наталья Жирнова