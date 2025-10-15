В Казани возбуждено уголовное дело после ДТП с тремя погибшими

Водитель Honda Accord превысила допустимую скорость, не справилась с управлением и влетела в столб, а затем в бетонную опору

Фото: Реальное время

Прокуратура Казани возбудила уголовное дело после ДТП с тремя погибшими, сообщает телеграм-канал надзорного ведомства Татарстана. Ночью на Горьковском шоссе водитель автомобиля Honda Accord совершила наезд на столб, а затем на бетонную опору.



В результате ДТП три пассажира автомобиля погибли на месте.

По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры Казани.

Наталья Жирнова