В Татарстане задержали браконьеров за уничтожение краснокнижных лебедей
Инцидент произошел в особо охраняемой природной зоне. При задержании нарушители разделывали тушки краснокнижных птиц
В ходе планового рейда на территории природного заказника «Дельта реки Белой» сотрудники Госкомитета республики по биоресурсам пресекли деятельность браконьеров. Были задержаны двое граждан, подозреваемых в уничтожении лебедей-шипунов, занесенных в Красную книгу, сообщили в пресс-службе комитета.
Инцидент произошел в особо охраняемой природной зоне. При задержании нарушители разделывали тушки краснокнижных птиц. У браконьеров изъяты маломерное судно с мотором, два ружья и другие вещественные доказательства.
В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Незаконная охота на виды, находящиеся под особой охраной, является серьезным преступлением и влечет за собой уголовную ответственность по соответствующей статье Уголовного кодекса России.
