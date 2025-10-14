МРОТ в России вырастет более чем на 20,5% в 2026 году, превысив 27 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России продолжит опережать инфляцию и в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на стратегической сессии.

— Правительство последовательно повышает минимальный размер оплаты труда темпами, опережающими инфляцию. С января он прибавил свыше 16,5%, превысил 22,4 тыс. рублей, — отметил премьер-министр.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам Михаила Мишустина, в следующем году эта тенденция сохранится: «В следующем году тренд продолжится, МРОТ вырастет более чем на 20,5% и составит 27 093 рубля. Такая динамика будет способствовать росту уровня жизни порядка 4,5 млн работников».

Напомним, недавно лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил повысить МРОТ до 50 тыс. рублей. По его словам, для достижения таких зарплат необходимо пересмотреть кредитно-денежную, бюджетную и налоговую политику государства.



Анастасия Фартыгина