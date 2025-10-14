В Казани утвердили проект реставрации гостиницы Дворянского собрания

Сообщается, что здание может стать офисным пространством

На официальном сайте Комитета Республики Татарстан по охране ОКН опубликовали акт госэкспертизы проекта реставрации гостиницы Дворянского собрания, расположенной на улице Рахматуллина, 6. Документ получил рекомендацию к согласованию от профильного комитета.

Специалисты установили, что здание гостиницы сохранило свою объемно-пространственную структуру, однако архитектурное убранство и штукатурный слой фасадов в значительной степени утрачены.

Проект реставрации предусматривает комплекс восстановительных работ. В частности, планируется укрепить и усилить кирпичные стены, а также перемычки оконных и дверных проемов. Специалисты восстановят утраченные элементы, включая крыльца и спуски в подвал. Фасады будут окрашены в историческую цветовую гамму. В целях сохранения архитектурной ценности объекта как образца строительного искусства XVIII — XIX веков планируется оставить открытыми от штукатурки части восточного и южного фасадов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что здание гостиницы Дворянского собрания может стать офисным пространством. В здании завершается часть противоаварийных работ по восстановлению исторического здания.

Наталья Жирнова