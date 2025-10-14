Новости общества

В Казани утвердили проект реставрации гостиницы Дворянского собрания

11:47, 14.10.2025

Сообщается, что здание может стать офисным пространством

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

На официальном сайте Комитета Республики Татарстан по охране ОКН опубликовали акт госэкспертизы проекта реставрации гостиницы Дворянского собрания, расположенной на улице Рахматуллина, 6. Документ получил рекомендацию к согласованию от профильного комитета.

Специалисты установили, что здание гостиницы сохранило свою объемно-пространственную структуру, однако архитектурное убранство и штукатурный слой фасадов в значительной степени утрачены.

скрин сайта Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Проект реставрации предусматривает комплекс восстановительных работ. В частности, планируется укрепить и усилить кирпичные стены, а также перемычки оконных и дверных проемов. Специалисты восстановят утраченные элементы, включая крыльца и спуски в подвал. Фасады будут окрашены в историческую цветовую гамму. В целях сохранения архитектурной ценности объекта как образца строительного искусства XVIII — XIX веков планируется оставить открытыми от штукатурки части восточного и южного фасадов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что здание гостиницы Дворянского собрания может стать офисным пространством. В здании завершается часть противоаварийных работ по восстановлению исторического здания.

Наталья Жирнова

