«Возник ряд вопросов к Юшко»: суд Казани отложил приговор по делу экс-ректора КХТИ

Приговор откладывается, суд проводит дополнительный допрос обвиняемого

Фото: Ирина Плотникова

Новый поворот в деле частично оправданного Сергея Юшко. Сегодня судья Вахитовского суда Казани Марина Шаронова вышла из совещательной комнаты и не стала оглашать приговор. Она сообщила — у суда появились дополнительные вопросы к подсудимому, и возобновила следствие по делу, сообщает журналист «Реального времени».

Сергей Юшко заявлял о невиновности с первых дней расследования. Свой первый — оправдательный приговор он выслушал еще в январе 2024 года, когда Вахитовский суд Казани отверг доказательства обвинения сразу по двум эпизодам с заявленным силовиками ущербом на 11 млн рублей. Тот приговор успел вступить в силу, однако в Шестом кассационном суде общей юрисдикции частично удовлетворили представление прокуратуры Татарстана — утвердили оправдание по эпизоду с зарплатой за 13 лет совместительства на постах в технопарке «Идея» и вузе и отменили по эпизоду с проведением семинара.

Напомним, в прениях гособвинитель Виктория Аюпова запрашивала для обвиняемого 5 лет колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей, отмечая, что его исправление без изоляции от общества невозможно. Адвокаты Олег Шемаев и Александр Погодин в свою очередь настаивали на новом оправдании и упрекали прокурора в игнорировании норм УПК РФ о сроках давности. Они заявляли — в данном случае этот срок истек еще в декабре 2023-го.



Ирина Плотникова