В России предупредили о возможных очередях в Шенгенской зоне из-за новых правил въезда

Это связано с внедрением новой процедуры пограничного контроля для иностранцев

Посольство России в Бельгии предупредило граждан о возможных задержках и очередях на пунктах пропуска при пересечении границ Шенгенской зоны в связи с внедрением новой процедуры пограничного контроля для иностранцев.

Причиной предупреждения является начало регистрации данных иностранцев в электронном виде, о чем ранее сообщала Еврокомиссия. С 12 октября страны Евросоюза приступили к сбору биометрических данных — отпечатков пальцев и фотографий — у лиц, пересекающих внешние границы ЕС для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180-дневного периода). Эта мера направлена на повышение эффективности пограничного контроля и борьбу с нарушениями.

— Рекомендуется планировать ваши поездки, закладывая дополнительное время на прохождение паспортного контроля и подачу биометрических данных... На начальном этапе эксплуатации системы возможны очереди в пунктах пропуска, — говорится в сообщении посольства в телеграм-канале.

В посольстве уточняют, что новые правила должны быть введены во всех пунктах пропуска на внешних границах Шенгенской зоны к 10 апреля 2026 года.

Рената Валеева