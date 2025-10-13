СМИ: 17 октября Трамп и Зеленский обсудят передачу Украине ракет Tomahawk

Один из собеседников портала отметил, что «есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону».

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проведут переговоры в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Одной из ключевых тем обсуждения станет возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk, сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с планированием мероприятия.

— Два источника, знакомых с планированием мероприятия, заявили Axios, что Трамп, как ожидается, встретится с Зеленским в Белом доме в пятницу. Они будут обсуждать, какое оружие следует поставить Украине, особенно то, собирается ли США предоставить ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk, — передает портал.

Один из собеседников портала отметил, что «есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону», подразумевая деликатность темы. Сотрудник Белого дома подтвердил факт запланированной встречи.

Ранее Axios сообщал о телефонном разговоре между Трампом и Зеленским, в котором также обсуждался вопрос передачи ракет Tomahawk. Однако окончательное решение на тот момент не было принято.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял о рассмотрении администрацией возможности поставок Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, подчеркнув, что окончательное решение остается за президентом Трампом.

Президент Трамп в свою очередь заверял, что при принятии решений по Украине, в частности о передаче вооружений, стремится избегать эскалации конфликта.

Рената Валеева