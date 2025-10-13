На Солнце зафиксировали 15 вспышек за неполные сутки
Три из которых достигли сильного уровня M
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о необычно высокой солнечной активности, зафиксированной за последние 24 часа. С полуночи по московскому времени на Солнце произошло 15 вспышек, три из которых достигли сильного уровня M.
Этот внезапный всплеск активности вызвал удивление у ученых.
— Непонятно, если честно, откуда все это взялось. У звезды было довольно бурное окончание сентября и начало октября, и не должна была она так быстро восстановиться, — отметили в лаборатории.
