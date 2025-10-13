В Тихом океане обнаружили разлом в тектонической плите: есть угроза мегаземлетрясения

Разлом в плите Хуан-де-Фука вызывает серьезную обеспокоенность у ученых

Фото: Реальное время

У северо-западного побережья Тихого океана обнаружен разлом в тектонической плите Хуан-де-Фука, что вызывает серьезную обеспокоенность у ученых, сообщает The New York Times.

По мнению специалистов, геологический разлом в зоне субдукции Каскадия, где плита Хуан-де-Фука взаимодействует с Североамериканской плитой, представляет даже большую угрозу, чем разлом Сан-Андреас в Калифорнии.

Плита Хуан-де-Фука, расположенная вдоль побережья штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния, зажата между Тихоокеанской и Североамериканской плитами, что, по словам исследователей, создает колоссальное внутреннее напряжение и приводит к разрывам плиты в наиболее уязвимых местах.

Напомним, что 30 июля на Камчатке произошло одно из крупнейших землетрясений с 1900 года магнитудой 8,8. После этого землетрясения ученые фиксируют афтершоки, интенсивность и мощность которых постепенно снижаются.

Рената Валеева