Казань и Нижнекамск вошли в число популярных городов для деловых поездок

Спрос на квартиры и апартаменты для деловых поездок за первые три квартала 2025 года в России вырос на 19%. На Нижнекамск пришлось 5% всех бронирований по стране

Казань и Нижнекамск вошли в число городов, куда чаще всего в командировку отправляются деловые туристы. Об этом сообщили ГК «Аэроклуб» и сервис «Авито Путешествия», которые объявили о партнерстве и выходе сервиса на рынок деловых поездок.

В число наиболее востребованных направлений для деловых поездок вошли квартиры и апартаменты в Свободном (Амурская область) и Усть-Илимске (Иркутская область). Из городов-миллионников в лидерах Нижний Новгород, Москва и Красноярск.

На Казань приходится 3% от всех деловых бронирований квартир и апартаментов. В среднем в текущем году деловые путешественники бронировали квартиры и апартаменты на девять ночей. Доля Нижнекамска в общей массе деловых путешествий составила 5%, в среднем тут останавливаются на 16 ночей.

— Растущий рынок делового туризма только в части размещений в отелях и апартаментах мы оцениваем в порядка 450 млрд рублей к 2030 году. При этом такой формат проживания, как квартиры и апартаменты, сегодня пользуется высоким спросом. Он привлекает как малый и средний бизнес, так и крупные компании из различных отраслей — от добывающей промышленности до розничной торговли, — отметил директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин.

По данным «Аэроклуба», спрос на квартиры и апартаменты для деловых поездок за первые три квартала 2025 года вырос на 19%. Средняя ночь в этом сегменте стоила 3 200 рублей (+15% к 2024 году). При этом средняя длительность проживания составила семь ночей. Наибольшим спросом квартиры пользуются у представителей нефтегазовой промышленности — на них пришлось 46% всех ночей, забронированных в этом сегменте, при этом рост спроса к прошлому году составил 15%. Рост востребованности квартир продемонстрировали сотрудники ретейл-компаний, к 2024 году он составил 86%, а их доля от общего числа бронирований достигла 23%. Доля бронирований представителей добывающей промышленности достигла 12% при выросшем на 14% спросе.

