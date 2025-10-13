Житель Казани пойдет под суд за попытку обмана на экзамене в ГАИ

Во время экзамена сотрудник обнаружил у обвиняемого микронаушник

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Приволжского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ).

В 2025 году мужчина приобрел у неустановленного лица специальное техническое устройство для скрытого получения информации, чтобы успешно сдать теоретический экзамен в Госавтоинспекции.

Во время экзамена сотрудник обнаружил у обвиняемого микронаушник, провод с радиостанцией и две внешние гарнитуры, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Обвиняемый признал свою вину.

Рената Валеева