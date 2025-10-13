В Татарстане до выходных сохранится неустойчивая погода с дождями
Регион оказался под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтов
Гидрометцентр Татарстан сообщил о резком изменении погодных условий в регионе. После теплого субботнего дня, ознаменованного влиянием повышенного атмосферного давления, в воскресенье произошла перестройка атмосферных процессов.
Регион оказался под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтов, принеся с собой пасмурную дождливую погоду.
Сегодня, 13 октября, в Татарстане также наблюдается облачная погода с прояснениями, временами отмечается дождь.
Прогноз погоды на ближайшие дни:
- 14 октября через республику пройдет очередной атмосферный фронт с дождями, местами сильными. Температура ночью до +8, днем от +6 до +11.
- 15 октября республика будет располагаться в ложбине северо-западного циклона. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью до -1, днем от +7 до +12.
- 16 октября Татарстан вновь окажется в зоне атмосферного фронта. Ночью местами, днем на преобладающей территории РТ пройдут небольшие осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. Температура ночью до -1, днем от +4 до +9.
- 17—18 октября сохранится неустойчивая погода с небольшим дождем. Максимальные температуры воздуха ожидаются от +6 до +11.
