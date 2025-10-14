Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +11 градусов

Будет облачно с прояснениями

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем дождь, местами сильный. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Утром около +8 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +6 до +11 градусов.

Галия Гарифуллина