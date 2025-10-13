Радик Шафигуллин стал помощником мэра Казани по международной работе

Ранее он занимал пост замруководителя исполкома города

Фото: Айдар Раманкулов

Радик Шафигуллин стал помощником председателя Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ на внештатной основе — мэра города. Глава города Ильсур Метшин объявил о новом назначении на II сессии Казгордумы. Ранее Шафигуллин занимал пост замруководителя исполкома города.

Также на заседании городской Думы Радик Шафигуллин был удостоен знака отличия «За труд и доблесть на благо Казани» в знак признания его заслуг перед городом. Уже на этой неделе он отправится в Китай.

— На этой неделе в Китае состоится Всемирный совет. Радик Равилович всегда жаждет перемен, настаивает на них, на том, что нужен личностный рост. Мы его представим на международной орбите, — отметил Ильсур Метшин.



Напомним, что руководителем исполкома Казани переизбрали Рустема Гафарова.

Наталья Жирнова