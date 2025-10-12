Центр занятости РТ выделит 1,3 млн на обучение безработных в сфере услуг

Всего планируется обучить 65 человек

Фото: Максим Платонов

Центр занятости Татарстана объявил тендер на организацию обучения для безработных профессиям из сферы услуг. В список вошли три направления: «Визажист», «Мастер по наращиванию ресниц» и «Флорист». Это следует из документов, опубликованных на сайте Госуслуг.

Всего планируется обучить 65 человек, из которых 25 станут флористами, столько же — визажистами, а еще 15 освоят мастерство наращивания ресниц.

Программа предусматривает обучение с обеспечением всех необходимых условий: оборудованные классы в Казани, квалифицированные преподаватели с опытом работы от трех лет, предоставление учебных материалов. Занятия будут проходить как в группах, так и индивидуально.

Первоначальная закупочная цена для организации обучения — 1,39 млн рублей.



Сроки реализации программы — до 17 декабря 2025 года. Сообщается, что проект призван помочь безработным гражданам получить востребованную специальность и трудоустроиться в перспективной сфере услуг.

Наталья Жирнова