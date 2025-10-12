Новости промышленности

16:15 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Больше половины земель Татарстана являются аграрной территорией

11:23, 12.10.2025

В 2025 году Росреестр республики вернул 1,5 млн га земель в сельскохозяйственный оборот

Больше половины земель Татарстана являются аграрной территорией
Фото: Елизавета Пуншева

12 октября в России отмечается профессиональный праздник работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот день Росреестр рассказал о площади сельхозземель в республике.

Более двух третей территории Татарстана — 68% — отведено под сельскохозяйственные нужды. Общая площадь аграрных земель составляет 4,6 млн гектаров.

В текущем году госинспекторы службы провели масштабную работу по обследованию земельных участков. Специалисты проверили более 7,3 тыс. территорий общей площадью свыше 3,8 млн гектаров. Благодаря этим усилиям удалось вернуть в сельскохозяйственный оборот более 1,5 тыс. гектаров земли.

Ранее в Татарстане проверили более 600 тыс. тонн сельхозпродукции на ГМО.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПромышленностьАгропром Татарстан

Новости партнеров

Читайте также