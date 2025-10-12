Больше половины земель Татарстана являются аграрной территорией

В 2025 году Росреестр республики вернул 1,5 млн га земель в сельскохозяйственный оборот

Фото: Елизавета Пуншева

12 октября в России отмечается профессиональный праздник работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот день Росреестр рассказал о площади сельхозземель в республике.

Более двух третей территории Татарстана — 68% — отведено под сельскохозяйственные нужды. Общая площадь аграрных земель составляет 4,6 млн гектаров.

В текущем году госинспекторы службы провели масштабную работу по обследованию земельных участков. Специалисты проверили более 7,3 тыс. территорий общей площадью свыше 3,8 млн гектаров. Благодаря этим усилиям удалось вернуть в сельскохозяйственный оборот более 1,5 тыс. гектаров земли.

Наталья Жирнова