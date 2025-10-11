В Казани на перекрестке Вишневского и Достоевского произошло ДТП: пострадал ребенок

Серьезных травм ребенок не получил и после осмотра был отпущен домой

Фото: скриншот видео ГАИ Казани

На оживленном перекрестке улиц Вишневского и Достоевского произошло столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай Солярис» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Киа».

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Киа» — ребенок 2016 года рождения. Бригада скорой медицинской помощи осмотрела пострадавшего на месте происшествия. К счастью, серьезных травм ребенок не получил и после осмотра был отпущен домой.

В связи с произошедшим, Госавтоинспекция Казани напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения и недопустимости выезда на красный сигнал светофора.

Также смертельное ДТП произошло около 21:30 10 октября в Новошешминском районе Татарстана, у села Слобода Волчья. В результате столкновения двух автомобилей погибли два человек.



Анастасия Фартыгина