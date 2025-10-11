В Казани на перекрестке Вишневского и Достоевского произошло ДТП: пострадал ребенок
Серьезных травм ребенок не получил и после осмотра был отпущен домой
На оживленном перекрестке улиц Вишневского и Достоевского произошло столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай Солярис» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Киа».
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Киа» — ребенок 2016 года рождения. Бригада скорой медицинской помощи осмотрела пострадавшего на месте происшествия. К счастью, серьезных травм ребенок не получил и после осмотра был отпущен домой.
В связи с произошедшим, Госавтоинспекция Казани напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения и недопустимости выезда на красный сигнал светофора.
Также смертельное ДТП произошло около 21:30 10 октября в Новошешминском районе Татарстана, у села Слобода Волчья. В результате столкновения двух автомобилей погибли два человек.
