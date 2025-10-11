В Новошешминском районе Татарстана произошло ДТП: есть жертвы

Водитель авто «Опель Астра» 2004 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение

Фото: Динар Фатыхов

Смертельное ДТП произошло около 21:30 10 октября в Новошешминском районе Татарстана, у села Слобода Волчья. В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Опель Астра» 2004 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Лада Гранта».

Трагедия унесла жизни двух пассажирок: одна из них находилась в иномарке, вторая — в отечественном автомобиле. Обе женщины скончались на месте происшествия до приезда медиков. Водитель «Лады Гранты» получил травмы различной степени тяжести.

На место ДТП для выяснения всех обстоятельств выехал исполняющий обязанности прокурора Новошешминского района Ленар Мисбахов. По факту происшествия организована процессуальная проверка.

Анастасия Фартыгина