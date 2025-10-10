Тренер УНИКСа Перасович: «Реальную картину увидим через 10 матчей»

Он отметил успешное выступление Маркуса Бингэма, но подчеркнул, что команда сильна не только одним игроком

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги успешного старта сезона, отметив, что делать далеко идущие выводы пока преждевременно. Напомним, УНИКС одержал две уверенные победы на старте сезона: против «Бетсити Пармы» и «Зенита».

— Делать глубокие выводы по прошествии всего двух игр преждевременно. Думаю, что реальную картину мы сможем увидеть примерно через десять матчей. Прежде всего нам нужно продолжать усердно работать и играть как можно лучше, — заявил Перасович.

Тренер также рассказал о процессе адаптации новичков команды, подчеркнув, что доволен приобретениями.

— Мы заключили соглашения с исполнителями, которые, безусловно, должны нас усилить. Сейчас ключевые моменты — их адаптация и понимание нашей философии. Поэтому активно работаем и надеемся, что они покажут свой максимум, — пояснил Перасович.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отвечая на вопрос о дебютных играх Маркуса Бингэма, тренер отметил его успешное выступление, но подчеркнул, что команда сильна не только одним игроком.

— Маркус провел две хорошие игры. Но у нас есть и другие качественные баскетболисты. Пэрис Ли, Дишон Пьер, Си Джей Брайс, Джален Рейнольдс тоже отлично проявили себя на старте. Отмечу и наших россиян. Считаю, они прекрасно справляются, — сказал он.

Перасович подчеркнул, что Бингэм был подписан не как замена Исмаэлю Бако, а для усиления позиции.

Предстоящий матч с екатеринбургским «Уралмашем» Перасович назвал серьезным испытанием.

— Знаю, что в последнее время они столкнулись с чередой травм. Но ожидаю, что в Казань наши соперники приедут в полном составе, — отметил тренер.



Рената Валеева