Тренер УНИКСа Перасович: «Реальную картину увидим через 10 матчей»
Он отметил успешное выступление Маркуса Бингэма, но подчеркнул, что команда сильна не только одним игроком
Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги успешного старта сезона, отметив, что делать далеко идущие выводы пока преждевременно. Напомним, УНИКС одержал две уверенные победы на старте сезона: против «Бетсити Пармы» и «Зенита».
— Делать глубокие выводы по прошествии всего двух игр преждевременно. Думаю, что реальную картину мы сможем увидеть примерно через десять матчей. Прежде всего нам нужно продолжать усердно работать и играть как можно лучше, — заявил Перасович.
Тренер также рассказал о процессе адаптации новичков команды, подчеркнув, что доволен приобретениями.
— Мы заключили соглашения с исполнителями, которые, безусловно, должны нас усилить. Сейчас ключевые моменты — их адаптация и понимание нашей философии. Поэтому активно работаем и надеемся, что они покажут свой максимум, — пояснил Перасович.
Отвечая на вопрос о дебютных играх Маркуса Бингэма, тренер отметил его успешное выступление, но подчеркнул, что команда сильна не только одним игроком.
— Маркус провел две хорошие игры. Но у нас есть и другие качественные баскетболисты. Пэрис Ли, Дишон Пьер, Си Джей Брайс, Джален Рейнольдс тоже отлично проявили себя на старте. Отмечу и наших россиян. Считаю, они прекрасно справляются, — сказал он.
Перасович подчеркнул, что Бингэм был подписан не как замена Исмаэлю Бако, а для усиления позиции.
Предстоящий матч с екатеринбургским «Уралмашем» Перасович назвал серьезным испытанием.
— Знаю, что в последнее время они столкнулись с чередой травм. Но ожидаю, что в Казань наши соперники приедут в полном составе, — отметил тренер.
