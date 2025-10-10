В МВД предупредили, что потеря связи может быть признаком SIM-swap-мошенничества

Внезапное отсутствие сигнала, невозможность совершать звонки и отсутствие доступа к интернету могут быть первыми признаками SIM-swap-атаки

Фото: Анна Сейтумерова

В МВД предупредили граждан о новой схеме мошенничества с использованием дубликатов сим-карт. Ведомство сообщает, что внезапное отсутствие сигнала, невозможность совершать звонки и отсутствие доступа к интернету могут быть первыми признаками SIM-swap-атаки.

— Вы теряете сигнал, звонки не проходят, интернет не работает — возможно, это не сбой связи, а попытка мошенников перехватить ваш номер. Так начинается SIM-swap-атака — когда злоумышленники с поддельными документами получают дубликат сим-карты у оператора, — говорится в сообщении в телеграм-канале МВД.

Несмотря на то, что данный способ получения доступа к чужим номерам не является массовым, он представляет серьезную угрозу для личной безопасности и финансов граждан.

— Через дубликат преступники получают доступ к СМС, кодам подтверждения и онлайн-банкам. Последствия могут быть весьма серьезными, если игнорировать первые признаки, — подчеркивают в ведомстве.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

МВД рекомендует гражданам незамедлительно предпринять следующие действия при обнаружении признаков возможной SIM-swap-атаки:

связаться с мобильным оператором: уточнить, не выпускался ли дубликат сим-карты на ваше имя;

проверить банковские приложения и личные кабинеты: убедиться в отсутствии подозрительной активности, особенно в аккаунте «Госуслуги»;

сменить пароли: обновить пароли от всех важных онлайн-сервисов, включая электронную почту, социальные сети и банковские приложения;

подключить двухфакторную аутентификацию: активировать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, для дополнительной защиты аккаунтов.

Рената Валеева