В МВД предупредили, что потеря связи может быть признаком SIM-swap-мошенничества
Внезапное отсутствие сигнала, невозможность совершать звонки и отсутствие доступа к интернету могут быть первыми признаками SIM-swap-атаки
В МВД предупредили граждан о новой схеме мошенничества с использованием дубликатов сим-карт. Ведомство сообщает, что внезапное отсутствие сигнала, невозможность совершать звонки и отсутствие доступа к интернету могут быть первыми признаками SIM-swap-атаки.
— Вы теряете сигнал, звонки не проходят, интернет не работает — возможно, это не сбой связи, а попытка мошенников перехватить ваш номер. Так начинается SIM-swap-атака — когда злоумышленники с поддельными документами получают дубликат сим-карты у оператора, — говорится в сообщении в телеграм-канале МВД.
Несмотря на то, что данный способ получения доступа к чужим номерам не является массовым, он представляет серьезную угрозу для личной безопасности и финансов граждан.
— Через дубликат преступники получают доступ к СМС, кодам подтверждения и онлайн-банкам. Последствия могут быть весьма серьезными, если игнорировать первые признаки, — подчеркивают в ведомстве.
МВД рекомендует гражданам незамедлительно предпринять следующие действия при обнаружении признаков возможной SIM-swap-атаки:
- связаться с мобильным оператором: уточнить, не выпускался ли дубликат сим-карты на ваше имя;
- проверить банковские приложения и личные кабинеты: убедиться в отсутствии подозрительной активности, особенно в аккаунте «Госуслуги»;
- сменить пароли: обновить пароли от всех важных онлайн-сервисов, включая электронную почту, социальные сети и банковские приложения;
- подключить двухфакторную аутентификацию: активировать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, для дополнительной защиты аккаунтов.
В России зафиксировали новую разновидность телефонного мошенничества, связанную с якобы доставкой документов от государственных структур.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».