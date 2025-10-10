Российские и пакистанские военные отработали борьбу с терроризмом на учениях «Дружба-2025»

Учения проводились на одном из полигонов Вооруженных сил России, расположенном на территории Южного военного округа

Фото: Артем Дергунов

Совместные российско-пакистанские учения «Дружба-2025» завершились на территории Южного военного округа. Вооруженные силы двух стран отработали действия по борьбе с международным терроризмом, сообщает Минобороны.

— На территории Южного военного округа проведены совместные российско-пакистанские учения «Дружба-2025», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе учений военнослужащие двух стран отработали совместные действия подразделений, направленные на противодействие международному терроризму.

Учения проводились на одном из полигонов Вооруженных сил России, расположенном на территории Южного военного округа.

В учениях были задействованы около 200 военнослужащих. С российской стороны в них участвовали подразделения специального назначения ЮВО, имеющие опыт выполнения задач в контртеррористических операциях.

Рената Валеева