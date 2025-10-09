Новости экономики

ЦБ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 10 октября

17:57, 09.10.2025

Юань подорожал относительно других основных денежных единиц

Фото: Dmytro Demidko на Unsplash

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 10 октября. Рубль ослабился по отношению к юаню, но также усиливается по отношению к евро и доллару.

Доллар подешевел на 0,14 рубля, евро — на 0,23 рубля, а юань подорожал на 0,02 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,41 рубля;
  • евро — 94,7 рубля;
  • юань — 11,36 рубля.
Наталья Жирнова

