ЦБ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 10 октября
Юань подорожал относительно других основных денежных единиц
Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 10 октября. Рубль ослабился по отношению к юаню, но также усиливается по отношению к евро и доллару.
Доллар подешевел на 0,14 рубля, евро — на 0,23 рубля, а юань подорожал на 0,02 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,41 рубля;
- евро — 94,7 рубля;
- юань — 11,36 рубля.
