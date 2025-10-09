ЦБ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 10 октября

Юань подорожал относительно других основных денежных единиц

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 10 октября. Рубль ослабился по отношению к юаню, но также усиливается по отношению к евро и доллару.



Доллар подешевел на 0,14 рубля, евро — на 0,23 рубля, а юань подорожал на 0,02 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

доллар — 81,41 рубля;

евро — 94,7 рубля;

юань — 11,36 рубля.

Наталья Жирнова