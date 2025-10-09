Новости экономики

Стоимость серебра взлетела до исторического максимума

17:48, 09.10.2025

Цена за унцию драгметалла составляет более $51

Фото: Реальное время

Резкий рост цен на серебро зафиксирован на рынке в четверг. Стоимость драгоценного металла поднялась более чем на 4%, достигнув исторического максимума в $51,2 за унцию, сообщает Интерфакс.

Известно, что предыдущий рекорд был установлен в начале 1980-х годов, когда цена серебра также превышала отметку в $50.

Основным фактором, способствующим росту цен на серебро, является повышенный спрос на так называемые активы «тихой гавани». Инвесторы активно вкладываются в драгметаллы на фоне растущей геополитической и экономической неопределенности.

Дополнительные причины роста цен связаны с опасениями относительно состояния американского госбюджета и возможного перегрева фондового рынка.

Ранее золото также пробило новый исторический максимум.

Наталья Жирнова

