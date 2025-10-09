2,3 тыс. многодетных семей из Подсолнухов получили новые дороги

Строительство произведено в рамках республиканской программы «Обустройство земельных участков для многодетных семей»

В деревне Азьмушкино Тукаевского района Татарстана завершили строительство дорожной инфраструктуры. Микрорайон Подсолнухи, где проживают около 2,3 тыс. многодетных семей из Набережных Челнов, получил новые дороги, сообщает Минстрой республики.

Сообщается, что строительство произведено в рамках республиканской программы «Обустройство земельных участков для многодетных семей». На пяти улицах микрорайона проложены дороги общей протяженностью 5,2 км. Строители также осуществили устройство дорожной насыпи и установили водопропускные трубы.

Данный проект стал частью масштабной программы 2025 года, в которую вошли шесть объектов.

Наталья Жирнова