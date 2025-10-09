Новости недвижимости

Для реконструкции дороги в Кукморском районе изымут 26,7 тыс. кв. м земли

16:29, 09.10.2025

Под изъятие попадают два правообладателя — физ.лицо и ООО «Асанбаш-Агро»

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана опубликовал постановление об изъятии земельных участков для реконструкции автомобильной дороги «Люга — Старая Юмья — Верхний Кумор» в Кукморском муниципальном районе.

Общая площадь изымаемых участков составляет 26 767 кв. метров. Участки образуются из земель общей площадью 9,8 млн кв. метров, находящихся во владении физлица и собственности юрлица.

Изъятие коснется двух правообладателей:

  • Германова Евгения Вениаминовича (участок площадью 71 873 кв. м, изымается 1 091 кв. м)
  • ООО «Асанбаш-Агро» (участок площадью 9 736 500 кв. м, изымается 25 676 кв. м)

Известно, что в течение 30 дней после определения размера возмещений направят соглашения об изъятии участков.

Ранее стало известно, что в Татарстане изымут пять земельных участков для строительства трассы М-7.

Наталья Жирнова

