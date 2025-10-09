Для реконструкции дороги в Кукморском районе изымут 26,7 тыс. кв. м земли
Под изъятие попадают два правообладателя — физ.лицо и ООО «Асанбаш-Агро»
Кабмин Татарстана опубликовал постановление об изъятии земельных участков для реконструкции автомобильной дороги «Люга — Старая Юмья — Верхний Кумор» в Кукморском муниципальном районе.
Общая площадь изымаемых участков составляет 26 767 кв. метров. Участки образуются из земель общей площадью 9,8 млн кв. метров, находящихся во владении физлица и собственности юрлица.
Изъятие коснется двух правообладателей:
- Германова Евгения Вениаминовича (участок площадью 71 873 кв. м, изымается 1 091 кв. м)
- ООО «Асанбаш-Агро» (участок площадью 9 736 500 кв. м, изымается 25 676 кв. м)
Известно, что в течение 30 дней после определения размера возмещений направят соглашения об изъятии участков.
Ранее стало известно, что в Татарстане изымут пять земельных участков для строительства трассы М-7.
