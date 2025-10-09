Страховой рынок Татарстана в первом полугодии вырос до 32,7 млрд рублей

Республика на первом месте в Поволжье по этому показателю

Фото: Василя Ширшова

По итогам первого полугодия 2025 года страховые сборы в Татарстане составили 32,7 млрд рублей — по этому показателю республика на первом месте в Поволжье. На рынке самого ПФО объем страховых премий достиг 173,3 млрд, что позволило ему занять третье место по России. В целом по стране было собрано 1,77 трлн рублей премий.

Данные привел президент Союза страховщиков РТ Ринат Касимов, выступая в Торгово-промышленной палате РТ, где сегодня отмечают 30-летие объединения и День страховщика. По словам главы союза, за эти годы количество страховых компаний в России снизилось в 10 раз. В Татарстане их число также сократилось со 116 в 2005 году до 15 в 2025 году. Между тем объем страхового рынка за эти 20 лет, напротив, вырос в разы: с 10,6 млрд до 66 млрд рублей. Одна из основных проблем, которая стоит сегодня перед отраслью, это вопросы страхового мошенничества, в решении которых страховщики РТ активно сотрудничают с госорганами.

Василя Ширшова