Экс-хоккеист «Ак Барса» Калинюк рассказал, что ему нравится в КХЛ

Канадец назвал арену в Омске одной из лучших в мире

Защитник «Салавата Юлаева» Уайатт Калинюк рассказал, что ему нравится в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Канадский хоккеист считает хорошим уровень организации в российском хоккее.

— Мне нравится выступать в КХЛ. Здесь хороший уровень организации, много топовых игроков. И круто, что тут большое количество классных арен. В России очень любят хоккей. Неважно, когда проходит матч — в будни или в выходные. Трибуны всегда полные, люди с удовольствием приходят. Этим они похожи на канадцев, — сказал Калинюк Legalbet.

Также защитник назвал арену в Омске лучшей в России и в числе главных хоккейных стадионов мира.

Калинюк начинал текущий сезон КХЛ в казанском «Ак Барсе», перейдя из чемпионата Финляндии. В сентября казанский клуб обменял канадского защитника в «Салават Юлаев» на американского нападающего Александра Хмелевского.

Зульфат Шафигуллин