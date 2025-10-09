Депутат Госдумы от Татарстана оказал помощь семьям бойцов СВО из Балтасей

Илья Волфсон организовал отправку посылки со стройматериалами в Балтаси

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Волфсон откликнулся на просьбы о помощи от семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

К депутату обратилась семья Мамыковых, где глава семьи Николай в настоящее время находится на передовой. Его супруга Анастасия, работающая педагогом в местной школе, сталкивается с трудностями: ей необходимо заботиться о двух дочерях и пожилых родителях. Отец Анастасии является инвалидом III группы, а мама работает учителем с небольшим доходом. Семья попросила о помощи в виде профнастила для ремонта своего дома.

Другая ситуация у 71-летней пенсионерки Любови Петровны Араслановой. Ее единственный сын, Владимир, с первых дней спецоперации находится на передовой. Женщина живет одна и испытывает трудности в обеспечении себя. Она обратилась к депутату с просьбой о поддержке строительными материалами.

В ответ на обращения Илья Волфсон организовал отправку посылки со всем необходимым в Балтаси.

— Мы надеемся, что дома у бойцов все будет в порядке, а они сами как можно скорее вернутся домой — живыми, здоровыми и с победой! — отметил депутат.



Анастасия Фартыгина