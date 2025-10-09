Средний чек на национальные кухни в городах-миллионниках России составил 1000 рублей

По России в целом лидируют русская, грузинская и итальянская кухни по популярности запросов

Фото: Реальное время

Сервис 2ГИС представил результаты исследования гастрономических предпочтений россиян, выявив, что средний чек на национальные кухни в городах-миллионниках составляет 1 тыс. рублей.

В то время как по России в целом лидируют русская, грузинская и итальянская кухни по популярности запросов, в Казани картина иная. Согласно данным 2ГИС, в столице Татарстана наибольшее внимание пользователей (26% всех открытий карточек) привлекает татарская кухня.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Исследование показало, что самыми доступными оказались заведения с вьетнамской кухней (средний чек 591 рубль), а наиболее высокий средний чек зафиксирован в заведениях с немецкой (1567 рублей) и итальянской (1553 рубля) кухнями.

Анастасия Фартыгина