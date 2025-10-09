«Крылья Советов» пожаловались на судейство матча с «Рубином» в Казани

У самарской стороны есть вопросы к работе судьи Буланова

«Крылья Советов» пожаловались на работу судейской бригады Евгения Буланова после матча с «Рубином» по итогам 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла в Казани и закончилась поражением самарцев со счетом 0:2.

Самарская сторона обратилась с претензиями сразу в два отдела Российского футбольного союза (РФС): в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) и Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК). Об этом сообщает «РБ Спорт».

В «Крыльях Советов» считают, что судья Буланов не должен был засчитывать второй гол «Рубина» на 53-й минуте, а также назначать пенальти в ворота казанцев на 82-й минуте.

ЭСК и КДК рассмотрят жалобу самарцев в ближайшее время. В случае признания ошибки судьи Буланов может быть отстранен от судейства в матчах РПЛ на неопределенный срок.

«Рубин» после 11-го тура набрал 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, «Крылья Советов» идут 11-ми с 12 набранными баллами.

