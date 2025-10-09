В Казани возобновлен прием и выдача загранпаспортов нового поколения на М. Миля, 63а
Все услуги по оформлению и выдаче документов теперь осуществляются в полном объеме
МВД по Татарстану сообщило о возобновлении работы по приему и выдаче заграничных паспортов нового поколения по адресу: г. Казань, ул. М. Миля, д.63а.
Согласно заявлению представителя министерства, все услуги по оформлению и выдаче документов теперь осуществляются в полном объеме и согласно установленному расписанию.
