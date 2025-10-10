Казанский «Водоканал» борется с «черными ассенизаторами»

Как граждане могут помочь в этой борьбе и куда направлять жалобы

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Что делать, если вы увидели незаконный слив

Казанский «Водоканал» на постоянной основе борется с «черными ассенизаторами» — лицами или компаниями, которые незаконно сливают свои стоки в канализационные люки или просто на грунт.

Если вы стали свидетелем незаконного слива отходов в канализационный люк или на открытую местность, об этом необходимо незамедлительно сообщить следующим образом:

в чат или личные сообщения в официальных соцсетях организации;

либо на электронную почту 2316104@kznvodokanal.ru;

либо по телефонам +7 (927) 248-09-81 (служба безопасности), 112.

Кроме этого, о нарушениях следует сообщить в полицию и в Министерство экологии и природных ресурсов РТ. Чем больше будет зафиксировано обращений, тем быстрее удастся принять соответствующие меры.

Чтобы Ваше обращение взяли в работу, необходимо указать:

госномера ассенизаторской машины;

дату и время слива;

точный адрес места нарушения либо ориентир на местности;

фото/видео материалы — это очень важно, так как без прямых доказательств сложно привлечь нарушителя к ответственности.

Что грозит «черным ассенизаторам» и почему с ними нужно бороться

За незаконный слив отходов предусмотрен штраф по статье 7.20 КоАП РФ. Кроме того, за такие правонарушения могут изъять ассенизаторские машины и отправить их на штрафстоянку (статья 27.14 КоАП РФ).

Найти нарушителей и доказать их виновность сложно, но МУП «Водоканал» Казани имеет устойчивую судебную практику по привлечению «черных ассенизаторов» к административной ответственности.



Во время несанкционированного слива отходов наносится непоправимый ущерб экологии, системе водоотведения и экономике предприятия. В стоках могут содержаться не только хозяйственные жидкие отходы, но и токсичные для среды и человека химические вещества. Нередко «черные ассенизаторы» оставляют крышку люка открытой, что создает травмоопасные ситуации для жителей, приводит к разрушению люка и попаданию мусора в канализацию.

А как правильно?

Прием жидких бытовых отходов (слив с ассенизаторов) МУП «Водоканал» Казани осуществляет на 4 снегоплавильных пунктах, где для этого оборудовано специальное место, отвечающее всем экологическим требованиям.

Чтобы сливать свои отходы санкционированно, нужно заключить договор. По этому вопросу можно обратиться по телефону (843) 231-69-88. Документы можно привезти по адресу: ул. Кочетов переулок, 1. Также их можно направить на электронную почту 2316104@kznvodokanal.ru или по системе электронного документооборота. Заявление принимают в свободной форме, в нем необходимо указать заявленный объем хозяйственно-бытовых стоков, объем цистерны, марку и номера ассенизационной машины, контакты для обратной связи.