Скончался основатель первой телестудии Нижнекамска Виталий Мамонтов

Виталий Мамонтов стоял у истоков создания ВТС, основанной в 1991 году как дочернее предприятие «Нижнекамскнефтехима»

На 70-м году жизни скончался Виталий Мамонтов, директор и основатель Ведомственной телевизионной студии (ВТС) Нижнекамска. Сообщение о его смерти появилось в чате администрации Нижнекамского района.

Виталий Мамонтов стоял у истоков создания ВТС, основанной в 1991 году как дочернее предприятие «Нижнекамскнефтехима». Под его руководством студия смогла внедрить современное оборудование и технологии, давшие в том числе возможность вести прямые трансляции матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Позже, в результате реорганизации, студия была преобразована в ООО «Нефтехим Медиа», объединив все медиаресурсы головной компании. Однако в 2022 году холдинг был ликвидирован.

Прощание с Виталием Мамонтовым состоится 10 октября в 9:30 в храме на улице Мурадьяна.

Анастасия Фартыгина