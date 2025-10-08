FLAMAX реализовал комплексное решение для хранения воды на авиазаводе

Комплексное решение для хранения и подачи противопожарного запаса воды реализовано FLAMAX для нужд флагмана российского авиапрома

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

Комплексное решение для хранения и подачи противопожарного запаса воды реализовано FLAMAX для нужд флагмана российского авиапрома. Расширение производственных площадей потребовало от заказчика оперативного дооснащения системы автоматического пожаротушения.

Специалисты FLAMAX спроектировали, произвели и в очень сжатые сроки установили конструкции на режимном объекте. Главной особенностью проекта стал многоступенчатый контроль со стороны заказчика, который осуществляли представители курирующих государственных ведомств.

В целях оптимизации временных затрат работа по реализации комплексного заказа велась одновременно по двум направлениям.

Для изготовления двух емкостей объемом 198 куб. м каждая были приняты габариты из классической размерной линейки: диаметром 7,02 м и 5,97 м в высоту. Специально под их размеры на заводе FLAMAX в Татарстане были произведены армированные ПВХ-мембраны. Они были доставлены на объект строительства вместе с резервуарами автомобильным транспортом.

В рамках монтажа конструкции разместили единым блоком с насосной станцией, что позволило существенно сократить сроки реализации проекта и оптимизировать затраты.

Насосная станция была спроектирована в соответствии с требованиями генерального проектировщика и включила ряд нестандартных решений. Среди них — установка клапанов защиты от гидроудара и закольцовывание трубопровода внутри станции, позволяющее как забирать воду пожарными машинами из резервуаров через помещение насосной, так и подавать ее в систему пожаротушения.

Основу станции составили насосы CNP SMM200-150-500-90/4. Конструктивно она представляет собой блочно-модульное сооружение общими габаритами 9×7 м, состоящее из трех модулей с предварительно смонтированной обвязкой, изготовленных в заводских условиях. На объекте модули были собраны в единый комплекс.

Такой подход позволил существенно сократить сроки — все работы были завершены в течение двух недель.

