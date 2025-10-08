Нобелевскую премию по химии вручат за разработку металлорганических каркасов

Ее обладателями станут Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги

Нобелевская премия по химии 2025 года присуждена ученым Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Яги за их новаторские работы в области металлоорганических соединений. Об этом в среду объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.

Престижная награда присуждена ученым «за разработку металлоорганических каркасов (MOF)».

Металлоорганические каркасы представляют собой пористые материалы, в которых органические фрагменты соединены с ионами металлов. Благодаря своей уникальной структуре, MOF обладают широким спектром применений, включая хранение газов, в частности водорода и углекислого газа, а также катализ и разделение веществ.

Вчера стало известно, что Нобелевскую премию по физике получат Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.

Рената Валеева