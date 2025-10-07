Нобелевская премия по физике присуждена ученым, применившим квантовые эффекты к объектам макромира

Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис (все трое работают в Университете Калифорнии) получают премию за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.

Фото: скриншот с сайта nobelprize.org

Нобелевскую премию — 2025 по физике получат Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис (все трое работают в университете Калифорнии) за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.

В 1984 — 1985 годах лауреаты провели серию экспериментов в Беркли, в которых продемонстрировали, что свойства квантового мира можно воплотить в системе, достаточно большой для того, чтобы ее можно было потрогать рукой. Их сверхпроводящая электрическая система могла туннелировать из одного состояния в другое, словно бы проходя сквозь стену. А еще ученые показали, что система поглощает и излучают энергию дозами определенных размеров, как и описывает квантовая механика.

Работа новоиспеченных лауреатов открыла новые возможности для экспериментов, в которых для макромира используются удивительные явления, управляющие микроскопическим миром частиц. Важная область применения их достижений — разработка квантового компьютера.

Нобелевская премия по физике вручалась 118 раз. Первым в истории ее получил Вильгельм Рентген за открытие излучения, которое мы теперь называем в его честь. В 2024 году премию получили Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за открытия в области машинного обучения, которые изменили представление о том, как компьютеры могут имитировать функции памяти и обучения. На их исследованиях базируется вся сегодняшняя индустрия развития искусственного интеллекта.

Людмила Губаева