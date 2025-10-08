Татарстанца задержали за несообщение о террористической деятельности

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 205.6 УК

Фото: Артем Дергунов

УФСБ России по Татарстану пресекло противоправную деятельность жителя региона, подозреваемого в несообщении о преступлении террористического характера.

Подозреваемому было известно о создании на территории республики террористического сообщества, которое пропагандировало идеологию насилия, поддерживало незаконные вооруженные формирования и международные террористические организации, действующие на Ближнем Востоке. Зная о деятельности данной организации, мужчина не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении».

6 октября в ФСБ сообщили о задержании в Крыму россиянина 1972 года рождения, завербованного Главным управлением разведки Минобороны Украины. По заданию куратора он изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства и передал украинской спецслужбе через WhatsApp* фото— и видеоматериалы позиций двух зенитно-ракетных комплексов С-300 с указанием их координат.

Рената Валеева