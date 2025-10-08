В России произошел сбой в системе электронных ПТС

Некоторым владельцам аннулировали паспорта машин, которые уже стоят на учете

Фото: Артем Дергунов

В России зафиксирован сбой в работе системы электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), что привело к затруднениям при регистрации автомобилей. О неполадках в системе сообщил «РБК Приморье» гендиректор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский.

— Сегодня [8 октября] такая проблема образовалась. Сбой произошел, насколько я понимаю, в системе электронных паспортов. Аннулировали даже паспорта машин, которые уже на учете стоят. Это технический сбой, не связан он никак с ошибками в заполнении документов — на сегодняшний день такая информация, — рассказал импортер.

Клатаевский отметил, что местные испытательные лаборатории ожидают начала рабочего дня в Москве, чтобы получить комментарии по ситуации.

Из-за сбоя в регистрационном подразделении краевой Госавтоинспекции владельцам автомобилей отказывают в регистрации. Сообщается, что повторно пошлину оплачивать не потребуется, однако необходимо будет перезаписаться на прием.

На сайте системы электронных паспортов (СЭП) размещено уведомление о проведении технических работ с 3 по 4 октября. Также указано, что наблюдаются проблемы с передачей сведений в СЭП из ФТС РФ.

Рената Валеева