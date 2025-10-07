Гатиятулин отреагировал на первые голы Галимова в сезоне за «Ак Барс»

Нападающий забросил две шайбы в ворота «Барыса»

Фото: Реальное время

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отреагировал на первые голы Артема Галимова в сезоне. Нападающий казанцев оформил дубль в матче с «Барысом» (4:3) в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Гатиятулин заявил, что радуется голам любого хоккеиста казанского «Ак Барса».

— Голы важны, в первую очередь для команды, да и для игрока. После прошлого сезона у него была небольшая засуха, и видно было, что Артем сильно переживает. Мы с ним говорили, что не нужно зацикливаться на этом. Если не получается набирать очки, нужно брать другим. Он делал много полезных вещей — играл в меньшинстве, отрабатывал назад, поэтому голы были делом времени. Рады за Артема, как и за любого игрока нашей команды, — цитирует Гатиятулина корреспондент «Реального времени».

Реальное время / realnoevremya.ru

Галимов не мог забросить шайбу в стартовых 11 матчах КХЛ подряд. Его голы в ворота «Барыса» стали дебютными для нападающего в текущем сезоне.

В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Галимов забросил 35 шайб и набрал 59 очков, установив личный рекорд результативности.

Зульфат Шафигуллин