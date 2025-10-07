В Госдуме предлагают упростить прием на службу в полицию

Инициаторы считают, что существующая процедура негативно влияет на процесс комплектования органов внутренних дел

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуме в I чтении приняли законопроект об отмене обязательных испытаний для поступающих на службу в органы внутренних дел. Инициатива принадлежит группе сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.

Согласно действующему закону, для новых сотрудников полиции устанавливается испытательный срок продолжительностью от двух до шести месяцев. За это время проверяется уровень подготовки кандидата.

Реальное время / realnoevremya.ru

В пояснительной записке к документу отмечается, что существующая процедура негативно влияет на процесс комплектования полиции. Законодатели считают, что отмена испытательного срока позволит оптимизировать процесс набора сотрудников в полицию.

— В связи со складывающейся оперативной обстановкой, необходимостью ускорения комплектования территориальных органов МВД России, в том числе дислоцированных в приграничных с Украиной субъектах Российской Федерации <...> Предлагаемые законопроектом изменения не ухудшают положения сотрудников в сфере прохождения ими службы в органах внутренних дел, — сказано в записке.

Ранее Владимир Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих.

Наталья Жирнова