В Госдуме предлагают упростить прием на службу в полицию
Инициаторы считают, что существующая процедура негативно влияет на процесс комплектования органов внутренних дел
В Госдуме в I чтении приняли законопроект об отмене обязательных испытаний для поступающих на службу в органы внутренних дел. Инициатива принадлежит группе сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.
Согласно действующему закону, для новых сотрудников полиции устанавливается испытательный срок продолжительностью от двух до шести месяцев. За это время проверяется уровень подготовки кандидата.
В пояснительной записке к документу отмечается, что существующая процедура негативно влияет на процесс комплектования полиции. Законодатели считают, что отмена испытательного срока позволит оптимизировать процесс набора сотрудников в полицию.
— В связи со складывающейся оперативной обстановкой, необходимостью ускорения комплектования территориальных органов МВД России, в том числе дислоцированных в приграничных с Украиной субъектах Российской Федерации <...> Предлагаемые законопроектом изменения не ухудшают положения сотрудников в сфере прохождения ими службы в органах внутренних дел, — сказано в записке.
Ранее Владимир Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих.
